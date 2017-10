Family asking for help to locate missing 15 year old Racine teen

The family of 15 year-old Jerry Martinez is asking for help from the community to locate him. He was last seen Thursday morning (10/12) when he left for school. Anyone with information is asked to contact Racine County Dispatch at 262-886-2300.

La familia de Jerry Martínez, de 15 años, solicita ayuda de la comunidad para localizarlo. Fue visto por última vez el jueves por la mañana (10/12) cuando se fue a la escuela. Cualquier persona con información debe ponerse en contacto con el Despacho del Condado de Racine al 262-886-2300.