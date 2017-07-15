Severe Thunderstorm WATCH in effect until 1:00 a.m. Sunday

SEVERE THUNDERSTORM WATCH
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 416 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS BROWN BUFFALO
CALUMET CLARK COLUMBIA
CRAWFORD DANE DODGE
DOOR FOND DU LAC GRANT
GREEN GREEN LAKE IOWA
JACKSON JEFFERSON JUNEAU
KENOSHA KEWAUNEE LAFAYETTE
LANGLADE LA CROSSE MANITOWOC
MARATHON MARINETTE MARQUETTE
MENOMINEE MILWAUKEE MONROE
OCONTO OUTAGAMIE OZAUKEE
PORTAGE RACINE RICHLAND
ROCK SAUK SHAWANO
SHEBOYGAN TREMPEALEAU VERNON
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
WAUPACA WAUSHARA WINNEBAGO
WOOD