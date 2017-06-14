Severe Thunderstorm WATCH in effect until 8p.m

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 328 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
. WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS BROWN CALUMET
COLUMBIA CRAWFORD DANE
DODGE DOOR FLORENCE
FOND DU LAC FOREST GRANT
GREEN GREEN LAKE IOWA
JEFFERSON JUNEAU KENOSHA
KEWAUNEE LAFAYETTE LANGLADE
LINCOLN MANITOWOC MARATHON
MARINETTE MARQUETTE MENOMINEE
MILWAUKEE MONROE OCONTO
OUTAGAMIE OZAUKEE PORTAGE
RACINE RICHLAND ROCK
SAUK SHAWANO SHEBOYGAN
VERNON WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA WAUPACA WAUSHARA
WINNEBAGO WOOD
$$