Tornado WATCH in Effect Until 1 a.m. Thursday

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 233 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 1 AM CDT THURSDAY
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHEAST WISCONSIN
KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
SHEBOYGAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF BROOKFIELD, CEDARBURG, CUDAHY,
DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN, FRANKLIN, GERMANTOWN, GRAFTON,
GREENFIELD, HARTFORD, HOWARDS GROVE, KENOSHA, LAKE GENEVA,
MENOMONEE FALLS, MEQUON, MUSKEGO, NEW BERLIN, OAK CREEK,
OOSTBURG, PLYMOUTH, RACINE, SHEBOYGAN FALLS, SOUTH MILWAUKEE,
WAUKESHA, WAUWATOSA, WEST ALLIS, WEST BEND, AND WHITEWATER.
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