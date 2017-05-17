Tornado WATCH in Effect Until 1 a.m. Thursday

05/17/2017 | Filed under: Local News | Posted by:

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 233 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 1 AM CDT THURSDAY

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHEAST WISCONSIN

KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA

 

IN EAST CENTRAL WISCONSIN
SHEBOYGAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF BROOKFIELD, CEDARBURG, CUDAHY,
DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN, FRANKLIN, GERMANTOWN, GRAFTON,
GREENFIELD, HARTFORD, HOWARDS GROVE, KENOSHA, LAKE GENEVA,
MENOMONEE FALLS, MEQUON, MUSKEGO, NEW BERLIN, OAK CREEK,
OOSTBURG, PLYMOUTH, RACINE, SHEBOYGAN FALLS, SOUTH MILWAUKEE,
WAUKESHA, WAUWATOSA, WEST ALLIS, WEST BEND, AND WHITEWATER.

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