FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE-WINTER WEATHER ADVISORY ISSUED FOR PARTS OF SE WISCONSIN (TUES. 9PM – WED. MIDNIGHT)
AREAS AFFECTED:
SHEBOYGAN, WI; WASHINGTON, WI; DODGE, WI; OZAUKEE, WI; WAUKESHA, WI; MILWAUKEE, WI; WALWORTH, WI; JEFFERSON, WI
…WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT…
* TIMING…SNOW DEVELOPING BY LATE EVENING AND CONTINUING AT TIMES
INTO WEDNESDAY EVENING. THE SNOW MAY BRIEFLY MIX WITH RAIN NOW AND THEN.
* SNOW ACCUMULATIONS…5 TO 8 INCHES…THE HIGHEST AMOUNTS LIKELY IN NORTHWEST PORTIONS OF THE COUNTIES.
* IMPACTS…HAZARDOUS TRAVEL FROM SNOW COVERED ROADS LIKELY TO AFFECT THE MORNING AND AFTERNOON COMMUTES ON WEDNESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW…SLEET…OR FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.